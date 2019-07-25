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Более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели (инфографика)

Более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели (инфографика)

По состоянию на 1 июля в Украине насчитывается около 12 тыс. семей, использующих солнечные электростанции. Для сравнения на конец 3-го квартала 2015 г. было всего 130 таких семей.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

«Так, во втором квартале этого года еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт. Это более чем в 2 раза больше, чем за первый квартал этого года (1400 семей)», – сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро.

Домашняя солнечная электростанция в 2019 году

ТОП-3 области, где установлено больше всего СЭС в домохозяйствах

  • более 1500 (≈) – Днепропетровская;
  • Более 1200 ≈ 33) – Тернопольская;
  • Более 1000 (≈ 20 МВт) – Киевская (с г. Киев).

Мои fiнансы:

  • С 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года для частных домохозяйств, производящих электроэнергию при помощи солнечного излучения, действует тариф – 573,36 коп/кВт·ч (без НДС), кторый изменится с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 и составит 515,34 коп/кВт·ч.
  • В соответствии с действующим законодательством, избыток производимой электроэнергии можно продавать по «зеленому» тарифу.
  • Стоимость солнечной панели на 30 кВт в среднем составляет 250 000 – 290 000 грн.
По материалам Finance.UA
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