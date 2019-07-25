Более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели (инфографика)

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По состоянию на 1 июля в Украине насчитывается около 12 тыс. семей, использующих солнечные электростанции. Для сравнения на конец 3-го квартала 2015 г. было всего 130 таких семей.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
«Так, во втором квартале этого года еще более 3 тыс. домохозяйств установили солнечные панели общей мощностью более 85 МВт. Это более чем в 2 раза больше, чем за первый квартал этого года (1400 семей)», – сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
Объем инвестиций домохозяйств в 280 МВт СЭС достиг более 240 млн евро.
ТОП-3 области, где установлено больше всего СЭС в домохозяйствах
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