Илон Маск решил прокладывать туннели в Китае

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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск объявил, что в конце августа в Шанхае на второй Всемирной конференции по искусственному интеллекту представит The Boring Company China.
Об этом пишет Science Alert.
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Это будет первое расширение инфраструктуры его компании по строительству туннелей на международный рынок.
В своем блоге основатель и генеральный директор The Boring Company подтвердил, что компания приступит к строительству подводных туннелей для Hyperloop в дополнение к запланированным проектам в Лос-Анджелесе, Чикаго, Мэриленде и Лас-Вегасе.
Маск создал The Boring Company в 2016 году в качестве дочерней компании SpaceX, его частной аэрокосмической транспортной компании. В 2018 году The Boring Company стала отдельной корпоративной организацией, в которой Маск владеет 90% акций, а SpaceX — 6%. В прошлом месяце Маск впервые привлек для The Boring Company внешнее финансирование. Ему удалось получить на дальнейшее развитие компании $120 млн.
Компания построила 2-мильный испытательный туннель в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, и имеет проекты по строительству подобных транспортных туннелей в Чикаго и между Балтимором и Вашингтоном, округ Колумбия.
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