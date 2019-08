Илон Маск решил прокладывать туннели в Китае

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск объявил, что в конце августа в Шанхае на второй Всемирной конференции по искусственному интеллекту представит The Boring Company China.

Это будет первое расширение инфраструктуры его компании по строительству туннелей на международный рынок.

В своем блоге основатель и генеральный директор The Boring Company подтвердил, что компания приступит к строительству подводных туннелей для Hyperloop в дополнение к запланированным проектам в Лос-Анджелесе, Чикаго, Мэриленде и Лас-Вегасе.

Маск создал The Boring Company в 2016 году в качестве дочерней компании SpaceX, его частной аэрокосмической транспортной компании. В 2018 году The Boring Company стала отдельной корпоративной организацией, в которой Маск владеет 90% акций, а SpaceX — 6%. В прошлом месяце Маск впервые привлек для The Boring Company внешнее финансирование. Ему удалось получить на дальнейшее развитие компании $120 млн.

Компания построила 2-мильный испытательный туннель в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, и имеет проекты по строительству подобных транспортных туннелей в Чикаго и между Балтимором и Вашингтоном, округ Колумбия.