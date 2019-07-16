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Маск объявил о строительстве длиннейшего тоннеля для Hyperloop

Маск объявил о строительстве длиннейшего тоннеля для Hyperloop

Прототип вакуумного электропоезда Hyperloop установил новый рекорд скорости в 463 км/час во время конкурса SpaceX Hyperloop Pod.

Об этом сообщается на страничке Hyperloop в Twitter.

Известно, что рекорд установили сами авторы проекта, студенты Технического университета Мюнхена (TUM), побив собственный предыдущий показатель на 6 км/час.

После подтверждения рекорда скорости Илон Маск объявил, что в следующем году соревнования пройдут в 10-километровом вакуумном туннеле с кривой, а не в текущей 1,6-километровой прямой надземной трубе в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, Калифорния.

Если тоннель построят, то он станет длиннее, чем все три нынешние испытательные трека вместе взятые.

Стоит отметить, что, хотя победа стала еще одним шагом вперед для теоретической транспортной технологии, до необходимой максимальной скорости в 1,2 тысячи км/час остается еще очень много.

Кроме того, в ходе соревновательного конкурса TUM планировала разогнать свою капсулу до скорости в 600 км/час. Тем не менее, прототип электропоезда был вынужден остановиться после появлений заметных повреждений на корпусе.

По материалам ТСН
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