Данилюк рассказал, когда пройдут переговоры с Россией по транзиту газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа после 2019 года пройдут после формирования нового состава Кабинета Министров в то время, как Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре.

Об этом он заявил в эфире программы “Радио НВ”.

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“Эти переговоры пройдут после того, когда будет сформирован новый состав Кабмина. Например, будет назначен новый министр энергетики и угольной промышленности, который будет отвечать за процесс переговоров”, – сказал Данилюк.

Также он добавил, что для Украины важно сохранить транзит, так как это вопрос получения государственным бюджетом около 3 млрд долларов в год, а также это вопрос функционирования украинской газотранспортной системы (ГТС).