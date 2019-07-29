Коболев не исключает, что Украина будет покупать российский газ по "адекватной цене"

По словам председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева, Украина может покупать российский газ, но при условии адекватной цены.



Об этом он сказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt.

“Мы всегда импортируем оттуда, где получаем конкурентоспособные цены. Если “Газпром” может предложить нам что-то, то мы бы с радостью импортировали. Мы ждем, пока “Газпром” снова станет нормальной коммерческой организацией. К сожалению, этого не предугадать”, – сказал он.

Возможность приобрести газ на Западе принесла Украине огромные сбережения, о чем сообщил Коболев. Это сэкономило “миллиарды долларов за последние годы”. Что касается “Газпрома”, то он из-за своей “неадекватной и политически мотивированной стратегии ценообразования” проиграл украинский рынок европейской конкуренции.

Важной частью нашей стратегии, заявил он, является увеличение собственной добычи газа. Но это будет происходить при условии, если себестоимость будет оставаться ниже цены на импортный газ.

Также Коболев предполагает, что возможно полностью отказаться от импорта, прежде всего из-за того, что украинцы значительно сократят потребление.

Коболев рассказал, что сейчас розничные цены в Украине колеблются вместе со спотовым ценам в ЕС. К маю 2019 цена для домашних хозяйств была ограничена до 70% рыночной цены. Сейчас рыночная цена упала значительно ниже этой верхней границы. С учетом всех налогов и транспортных расходов украинское домохозяйство платит от 260 до 280 долл. за тысячу кубометров газа.

“Это значительно ниже, чем для немецких заказчиков”, – отметил глава “Нафтогаза”.