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Экспорт украинских товаров и услуг в Канаду вырос почти на 75%

Экспорт украинских товаров и услуг в Канаду вырос почти на 75%

В Украине в прошлом году экспорт украинских товаров и услуг в Канаду вырос почти на 75%. Такие данные приводятся в сравнении с 2016 годом.

Эти данные передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Как отмечается, на сегодняшний день Украина и Канада реализуют целый ряд взаимовыгодных проектов в перспективных направлениях.

“Два года назад вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Кроме этого, было активизировано и инвестиционное сотрудничество”, – говорится в сообщении.

Так, в прошлом году, Канада инвестировала в украинскую экономику 52,3 млн. долл. США. Из этой суммы, 16,8 млн. долл. было направлено в промышленность, 15,6 млн. долл. – в перерабатывающую промышленность, 131,8 тыс. долл. в сельское хозяйство, 507,4 тыс. долл. в финансовую и страховую деятельность, а также 15,8 млн. долл. – в операции с недвижимым имуществом.

По материалам Корреспондент.net
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