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Названы главные страны-поставщики агропродукции на украинский рынок

Названы главные страны-поставщики агропродукции на украинский рынок

В Украину по итогам первого полугодия 2019 года завезли агропродовольственной продукции на $2,8 млрд, что на $0,2 млрд (+7,5%) больше, чем за 6 месяцев 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.

Основными поставщиками агропродукции в Украину традиционно выступают государства Европейского Союза. На них приходится около половины импортных поставок, которые за I полугодие 2019 года поставили сельхозпродукции на сумму почти в $1,44 млрд.

Значительно меньшие объемы импорта из других регионов мира. За январь–июнь 2018 года украинские компании закупили продовольствия у партнеров из Азии — на $508 млн (17,8% в общих объемах закупок), стран Латинской Америки — на $231 млн (8,1%) и африканского континента — на $148 млн (5,2%).

В рейтинге главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок ведущие места занимают:

Польша ($297 млн);
Германия ($237 млн);
Турция ($172 млн);
США ($153 млн);
Франция ($147 млн);
Италия ($144 млн);
Нидерланды ($113 млн);
Норвегия ($92 млн);
Испания ($85 млн).

Суммарно эти страны обеспечивают немногим более 50% стоимости отечественного аграрного импорта.

По материалам Дело
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