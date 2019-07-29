Названы главные страны-поставщики агропродукции на украинский рынок

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В Украину по итогам первого полугодия 2019 года завезли агропродовольственной продукции на $2,8 млрд, что на $0,2 млрд (+7,5%) больше, чем за 6 месяцев 2018 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.
Основными поставщиками агропродукции в Украину традиционно выступают государства Европейского Союза. На них приходится около половины импортных поставок, которые за I полугодие 2019 года поставили сельхозпродукции на сумму почти в $1,44 млрд.
Значительно меньшие объемы импорта из других регионов мира. За январь–июнь 2018 года украинские компании закупили продовольствия у партнеров из Азии — на $508 млн (17,8% в общих объемах закупок), стран Латинской Америки — на $231 млн (8,1%) и африканского континента — на $148 млн (5,2%).
В рейтинге главных поставщиков сельскохозяйственной продукции на украинский рынок ведущие места занимают:
Польша ($297 млн);
Германия ($237 млн);
Турция ($172 млн);
США ($153 млн);
Франция ($147 млн);
Италия ($144 млн);
Нидерланды ($113 млн);
Норвегия ($92 млн);
Испания ($85 млн).
Суммарно эти страны обеспечивают немногим более 50% стоимости отечественного аграрного импорта.
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