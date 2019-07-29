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Стало известно, какую прибыль получил ПриватБанк с начала года

Стало известно, какую прибыль получил ПриватБанк с начала года

ПриватБанк в I полугодии получил чистую прибыль в 18,289 млрд грн.

Об этом говорится в отчетности банка за январь – июнь 2019 года.

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За шесть месяцев процентные доходы банка (в основном от розничного кредитного портфеля и капитализационных ОВГЗ) составили 16,703 млрд грн. Процентные расходы (в основном на выплату процентов по депозитам) составили всего 6,878 млрд грн. Чистый процентный доход ПриватБанка составил 9,825 млрд грн.

Доходы по выплатам и комиссионные составили 11,408 млрд грн, расходы – 2,884 млрд грн.

Административные и другие операционные расходы составили 6,061 млрд грн.

Результат ПриватБанка сформировал почти 60% прибыли банковской системы, которая составила 31 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
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