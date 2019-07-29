Porsche представил новые кабриолеты

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Цены на 911 Carrera начинаются от 98 750 долларов, 911 Carrera Cabriolet стоит минимум 111 550 долларов.
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Немецкие новинки оснащены 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем твин-турбо, мощностью 379 лошадиных сил (449 Нм), который соединен с 8-скоростной КПП с двойным сцеплением.
Кабриолету 911 Carrera требуется 4,0 секунды, чтобы достичь скорости в 100 км/ч. Добавление опционального “пакета” Sport Chrono сокращает этот показатель до 3,8 секунды. Более мощной версии Carrera S понадобится 3,5 секунды на преодоление первой “сотни” и 3,3 секунды с “пакетом” Sport Chrono.
В случае с обновленным 911 Carrera Cabriolet, благодаря дополнительному весу, разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды или 4,0 секунды с “пакетом” Sport Chrono. Ну а более производительный 911 Carrera S cabrio сократит это время до 3,7 секунды (3,5 секунды с “пакетом” Sport Chrono).
Интерьеры этих моделей идентичны – оба получат 10,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.
Тормоза новых Carrera имеют режим Wet, который обнаруживает мокрую дорогу и настраивает систему контроля устойчивости и антиблокировочную систему в зависимости от условий.
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