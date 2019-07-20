Porsche выпустит мощный электрокар

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Первый электрический Porsche получит заднеприводную и полноприводную версии.
В базовой комплектации с задним приводом Porsche Taycan получит электрический двигатель мощностью до 381 л.с.
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Отмечается, что версия Taycan Carrera 4S будет комплектоваться двумя электромоторами, которые в общей сложности будут выдавать 435 или 490 лошадиных сил. Емкость аккумуляторной батареи в данном случае составит 96 кВт-ч.
Вариант электрокара Porsche Taycan Turbo станет мощнейшим в линейке. Общая мощность двух электрических двигателей достигнет показателя около 630 лошадиных сил.
В топовой комплектации новинка будет развивать скорость до 100 км/ч всего за 3,2 сек. Предельная скорость электромобиля ограничена отметкой 261 км/ч. Примечательно, что набрать две “сотни” километров в час модель способна менее чем за 10 сек.
Заявленный запас хода первого электрического Porsche на полностью заряженной батарее составляет 515 километров. Автомобиль будет оснащаться активной аэродинамической системой, пневматической подвеской и тормозной системой с углеродно-керамическими деталями.
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