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Tesla Roadster оснастят реактивными ускорителями (фото)

Tesla Roadster оснастят реактивными ускорителями (фото)

Илон Маск рассказал о развитии линейки Roadster. По его словам, уже к концу следующего года будет выпущена новая версия электрокара с “пакетом от SpaceX”: на него установят реактивные ускорители, работающие от сжатого воздуха.

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Первые тесты с зависанием на небольшой высоте будут проведены уже в следующем году.

Маск сообщал о возможности установки на электрокар десятка ускорителей еще в 2018 году. Они должны будут повысить маневренность, снизить тормозной путь, улучшить динамические характеристики и даже научить подпрыгивать.

Теперь эти задумки могут быть воплощены в жизнь. Маск отмечает, что задержка в их реализации обусловлена низким приоритетом при проектировании суперкара, поскольку Tesla сосредоточена на выпуске более дешевых моделей. Сжатый воздух для ускорителей будет храниться в композитных баках, размещенных под задней частью салона. Из-за этого второго ряда сидений в машине не будет. Предположительно, сопла расположатся по периметру автомобиля и под номерными знаками.

По материалам Зеркало Недели
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