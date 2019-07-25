Торговые переговоры между США и Китаем завершились досрочно

Переговоры между США и Китаем, призванные положить конец торговой войне между странами, закончились раньше запланированного срока.

Об этом сообщает Reuters.

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Новый раунд переговоров, который проходил в Китае, происходил при участии американских чиновников, среди которых был министр финансов США Стивен Мнучин.

Накануне завершения переговоров президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он отказывается покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

Отметим, что именно американские фермеры едва ли не больше остальных пострадали от торговой войны Трампа против Китая. США согласились выплатить им компенсацию на общую сумму 16 миллиардов долларов.