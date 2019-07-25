0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Uber уволит около 400 сотрудников по всему миру

Uber уволит около 400 сотрудников по всему миру

Компания Uber Technologies Inc. сокращает треть своего отдела маркетинга во всем мире, так как руководство стремится решить проблемы, связанные с замедлением бизнеса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Читайте также: Uber Shuttle запустил маршрут на Печерск с Троещины

По информации издания, компания по подбору персонала уволит около 400 сотрудников. 29 июля главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи сообщила подчиненным о предстоящих сокращениях.

“В настоящий момент имеется всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Такое происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро”, — сообщила Хосровшахи в письме, разосланном сотрудникам по электронной почте.

Сокращение персонала составляет около 1,6% сотрудников Uber во всем мире. Это первая крупная реорганизация отдела маркетинга и коммуникаций с тех пор, как в прошлом месяце Джилл Хейзелбейкер, давний руководитель, взяла под свой контроль группу. Она сменила Ребекку Мессину, бывшего главного директора по маркетингу, которая руководила командой из 1200 человек в течение ее девятимесячного пребывания в компании.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.