Uber уволит около 400 сотрудников по всему миру

Компания Uber Technologies Inc. сокращает треть своего отдела маркетинга во всем мире, так как руководство стремится решить проблемы, связанные с замедлением бизнеса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, компания по подбору персонала уволит около 400 сотрудников. 29 июля главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи сообщила подчиненным о предстоящих сокращениях.

“В настоящий момент имеется всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Такое происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро”, — сообщила Хосровшахи в письме, разосланном сотрудникам по электронной почте.

Сокращение персонала составляет около 1,6% сотрудников Uber во всем мире. Это первая крупная реорганизация отдела маркетинга и коммуникаций с тех пор, как в прошлом месяце Джилл Хейзелбейкер, давний руководитель, взяла под свой контроль группу. Она сменила Ребекку Мессину, бывшего главного директора по маркетингу, которая руководила командой из 1200 человек в течение ее девятимесячного пребывания в компании.