"Uber Shuttle" запустил маршрут на Печерск с Троещины

Сервис “Uber Shuttle” запустил уже свой четвертый по счету маршрут в Киеве. Теперь они будут курсировать с Троещины.

Об этом сообщает пресс-служба “Uber”.

Маршрут – будут ездить на Печерск через Подол.

Начало рейса – с проспекта Маяковского в направлении проспекта Шухевича.

Время поездок – каждые 15 минут с 07:00 до 21:00.

Обратный маршрут на Троещину с Печерска будет начинаться с улицы Мечникова в направлении улицы Сагайдачного, что на Подоле.

Заказать микроавтобус – с помощью стандартного приложения сервиса такси Uber.

Программа будет искать других пассажиров, которые следуют в том же направлении.

Справка Finance.ua

“Uber Shuttle” начал работу в Киеве в мае этого года.