"Uber Shuttle" запустил маршрут на Печерск с Троещины

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Сервис “Uber Shuttle” запустил уже свой четвертый по счету маршрут в Киеве. Теперь они будут курсировать с Троещины.
Об этом сообщает пресс-служба “Uber”.
Маршрут – будут ездить на Печерск через Подол.
Начало рейса – с проспекта Маяковского в направлении проспекта Шухевича.
Время поездок – каждые 15 минут с 07:00 до 21:00.
Обратный маршрут на Троещину с Печерска будет начинаться с улицы Мечникова в направлении улицы Сагайдачного, что на Подоле.
Заказать микроавтобус – с помощью стандартного приложения сервиса такси Uber.
Программа будет искать других пассажиров, которые следуют в том же направлении.
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