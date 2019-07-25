На Укрэнерго подали иск на 1,6 млрд грн

Государственное предприятие Гарантированный покупатель подало иск на Укрэнерго с целью взыскания компенсации в размере 1,58 миллиарда гривен, которые Гарантированный покупатель должен был заплатить «зеленым» электростанциям.

Об этом сообщает пресс-служба Гарантированного покупателя.

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Отмечается, что причиной подачи нового иска на Укрэнерго стало то, что Окружной административный суд Киева отменил постановление о тарифах Укрэнерго, из-за чего компания не может вовремя и в полном объеме рассчитаться с Гарантированным покупателем, а тот, в свою очередь, с электростанциями, работающими на возобновляемых источниках.

Иск будет рассматривать Хозяйственный суд Киева. Сумму компенсации Гарантированный покупатель рассчитал на основании данных о прогнозируемых объемах производства электроэнергии, проданной по «зеленому» тарифу.