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Georgian Airways подсчитала убытки из-за запрета полетов в Россию

Georgian Airways подсчитала убытки из-за запрета полетов в Россию

Авиакомпания Georgian Airways понесла убытки в 25 млн долларов от запрета на прямое авиасообщение с Россией.

Об этом сообщает компания в своем заявлении.

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В сообщении авиаперевозчика говорится, что прекращение прямого авиасообщения между странами нанесло существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставило ее в сложное финансовое положение.

Отмечается, что авиакомпании пришлось возвращать около 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в целом понесла убытки примерно в 25 млн долл.

По материалам depo.ua
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