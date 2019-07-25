Georgian Airways подсчитала убытки из-за запрета полетов в Россию

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Авиакомпания Georgian Airways понесла убытки в 25 млн долларов от запрета на прямое авиасообщение с Россией.
Об этом сообщает компания в своем заявлении.
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В сообщении авиаперевозчика говорится, что прекращение прямого авиасообщения между странами нанесло существенный удар по авиакомпании Georgian Airways и поставило ее в сложное финансовое положение.
Отмечается, что авиакомпании пришлось возвращать около 80% уже реализованных билетов. Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, из-за чего авиакомпания в целом понесла убытки примерно в 25 млн долл.
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