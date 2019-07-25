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Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазины

Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазины

Китайский производитель смартфонов Meizu за последнее время сильно сдал позиции. Свежие данные из Китая свидетельствуют, что дела компании плохи и вскоре она и вовсе может прекратить свое существование.

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Недавно в Meizu прошла очередная волна сокращений, главным образом затронувшая маркетинговый отдел. С начала же года штат производителя сократился на треть и сейчас в компании работает до одной тысячи сотрудников.

Кроме того, в рамках сокращения операционных расходов компания закрыла практически все розничные магазины. Так, если в 2016 сеть розничных магазинов Meizu состояла из более чем 2700 точек, то сейчас таковых осталось всего пять в одной китайской провинции.

Только за этот месяц Meizu лишилась двух ключевых лидеров: в отставку ушел соучредитель и вице-президент Ли Нан и ведущий разработчик Хун Ханьшен, отвечающий за разработку оболочки Flyme OS.

В отличие от Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, у Meizu больше нет никаких существенных источников дохода.

По материалам ITC.ua
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