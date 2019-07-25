Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайский производитель смартфонов Meizu за последнее время сильно сдал позиции. Свежие данные из Китая свидетельствуют, что дела компании плохи и вскоре она и вовсе может прекратить свое существование.
Читайте также: Названы самые горячие и самые холодные смартфоны
Недавно в Meizu прошла очередная волна сокращений, главным образом затронувшая маркетинговый отдел. С начала же года штат производителя сократился на треть и сейчас в компании работает до одной тысячи сотрудников.
Кроме того, в рамках сокращения операционных расходов компания закрыла практически все розничные магазины. Так, если в 2016 сеть розничных магазинов Meizu состояла из более чем 2700 точек, то сейчас таковых осталось всего пять в одной китайской провинции.
Только за этот месяц Meizu лишилась двух ключевых лидеров: в отставку ушел соучредитель и вице-президент Ли Нан и ведущий разработчик Хун Ханьшен, отвечающий за разработку оболочки Flyme OS.
В отличие от Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, у Meizu больше нет никаких существенных источников дохода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новое правительство не будет снижать коммунальные тарифы9 ч. назад - 3339 16
Омелян назвал Укрзализныцю своей "большой неудачей"8 ч. назад - 1857 13
Украинцы могут получить вторую пенсию12 ч. назад - 4818 12
Как часто менять работу: советы экспертовВчера, 18:05 - 2655 5
Межбанк: понедельник обещает быть беспокойным11 ч. назад - 2128 3
Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен14 ч. назад - 32217 2
День финансов, 29 июля: изменения для Трудового кодекса, индексация зарплат в июле, открытие счета для СПД4 ч. назад - 5432
Украинцы могут получить вторую пенсию12 ч. назад - 4818 12
Кому в июле могут проиндексировать зарплату7 ч. назад - 4791
В Украине предлагают изменить Трудовой кодекс11 ч. назад - 3939 1
Открыт механизм биологического бессмертия7 ч. назад - 461
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 719
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 938 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3756
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4211 2