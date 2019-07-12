Названы самые горячие и самые холодные смартфоны

Программное обеспечение Master Lu в отличие от других бенчмарков собирает информацию не только о производительности смартфонов. К примеру, в одном из новых рейтингов представлены телефоны с самым высоким и низким нагревом.

Самым горячим смартфоном является Nokia X7 2018, оборудованный 10-нанометровым процессором Snapdragon 710. Его пиковая температура составляет 40.16 градуса.

За ним расположился Nokia X71 с максимальным нагревом 39.75 градуса. Модель оснащена 14-нанометровым чипом Snapdragon 660.

Замкнул тройку лидеров Sony Xperia XZ2, флагман прошлого года, которому достался мобильный процессор Snapdragon 845, выполненный по технологии 10-нм. Максимальная температура составила 39.31 градуса.

В топ-10 также можно видеть несколько моделей Meizu, Black Shark Helo и Nokia 7 Plus. По показателю среднесуточной температуры нагрева лидером стал Xiaomi Mi 6X на чипе Snapdragon 66 – 36.41 градуса. В этом рейтинге вторая строчка также досталась Nokia X71 – 35.94 градуса.

В десятке нашлось место для OnePlus 7 Pro и ZTE Axon 10 Pro на процессоре Snapdragon 855, OPPO Find X с чипом Snapdragon 845, а также Realme X, Meizu Note 9, OPPO K3 и Xiaomi Mi 9 SE.