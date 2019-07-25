Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителям

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Почти заброшенный греческий остров Андикитира в юго-восточной части Пелопоннеса делает все возможное, чтобы привлечь новых жителей.
Об этом сообщает изданием Le Figaro.
Читайте также: Предсказать цены на жилье в Украине практически невозможно – эксперт
Греческие власти готовы предложить жилье и питание четырем семьям, у которых минимум трое детей. Кроме того, в виде бонуса такие семьи будут получать по 500 евро ежемесячно в течение трех лет.
В настоящее время на острове проживает более двадцати постоянных жителей, большинство из которых пожилые люди. Неудивительно, что на церемонию открытия местной школы, которая возобновила работу после 24 лет перерыва, поскольку в ней начали обучение трое детей, приезжал президент Греции.
Еще 40 лет назад на острове проживало до 300 человек, и сейчас власти хотят привлечь новых жителей.
Сообщается, что в профессиональном плане преимущество будут предоставлять людям, которые готовы работать пекарями, строителями или рыбаками.
На Андикитире есть только небольшой магазинчик, при этом остров не лишен таких благ цивилизации, как электричество и интернет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт рассказала о вреде субсидийВчера, 08:18 - 6617 13
В мире начнут строить деревянные небоскребыВчера, 04:46 - 6132 8
Грузинская валюта лари рекордно обесцениласьПозавчера, 15:36 - 3089 5
Эксперт назвал причины укрепления гривны в июлеПозавчера, 17:07 - 2696 4
Названы страны, куда чаще всего украинцы едут на ПМЖВчера, 14:38 - 19127 3
Названы страны, куда чаще всего украинцы едут на ПМЖВчера, 14:38 - 19127 3
В Европе появилась страна с бесплатным общественным транспортомВчера, 05:18 - 9683 2
Эксперт рассказала о вреде субсидийВчера, 08:18 - 6617 13
Порошенко заработал за полгода более полумиллиардаВчера, 17:36 - 4292
Эксперт объяснила, почему газ для населения подорожаетВчера, 12:09 - 2828 2
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 515
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 802 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3567
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4038 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3595 6