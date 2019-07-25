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Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителям

Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителям

Почти заброшенный греческий остров Андикитира в юго-восточной части Пелопоннеса делает все возможное, чтобы привлечь новых жителей.

Об этом сообщает изданием Le Figaro.

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Греческие власти готовы предложить жилье и питание четырем семьям, у которых минимум трое детей. Кроме того, в виде бонуса такие семьи будут получать по 500 евро ежемесячно в течение трех лет.

В настоящее время на острове проживает более двадцати постоянных жителей, большинство из которых пожилые люди. Неудивительно, что на церемонию открытия местной школы, которая возобновила работу после 24 лет перерыва, поскольку в ней начали обучение трое детей, приезжал президент Греции.

Еще 40 лет назад на острове проживало до 300 человек, и сейчас власти хотят привлечь новых жителей.

Сообщается, что в профессиональном плане преимущество будут предоставлять людям, которые готовы работать пекарями, строителями или рыбаками.

На Андикитире есть только небольшой магазинчик, при этом остров не лишен таких благ цивилизации, как электричество и интернет.

По материалам Економічна Правда
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