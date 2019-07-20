Предсказать цены на жилье в Украине практически невозможно - эксперт

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодняшние условия не дают возможность предсказывать себестоимость на жилье на первичном рынке.
Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.
Читайте также: Цены на аренду жилья вырастут к августу
“Себестоимость квадратного метра на первичном рынке зависит от множества факторов. Во-первых, это стоимость земли, но этот фактор сегодня практически не влияет, так как многие застройщики либо купили землю ранее, либо арендовали ее ранее. Далее – себестоимость строительных материалов, которая напрямую зависит от коммуналки: газ, электричество. Чем дороже газ – тем дороже кирпич, бетон, арматура и так далее. Можно сказать, что это макроэкономический фактор, его очень сложно контролировать и прогнозировать”, – считает эксперт.
Кроме того, на себестоимость влияет минимальная заработная плата.
“Курс доллара. Было бы хорошо, если бы у нас стройматериалы производились на месте. Но приходится из-за границы привозить. Если это все суммировать, то можно сделать вывод, что контролировать себестоимость сегодня практически невозможно, и предсказать ее тоже. Если в развитых странах они могут на годы вперед предсказать рост или падение, у нас так не получится”, – считает эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские врачи чаще уезжают работать за границуВчера, 08:12 - 960 9
Запланированных в Офисе президента денег на ремонт дорог хватит только на треть работ - ОмелянВчера, 16:21 - 664 7
Стало известно, на когда запланированы переговоры с МВФВчера, 10:01 - 1208 4
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефектаВчера, 23:04 - 158 2
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 26175 2
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 26175 2
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 15596 1
📌 Сколько денег тратят украинцы на отдых летом? (опрос Finance.ua)Вчера, 14:13 - 3480 1
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 17:00 - 2440
Сколько денег держат украинцы в банках в иностранной валюте (инфографика)Вчера, 14:05 - 2205
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Вчера, 15:10 - 184
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 2882
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3566 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2798 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2379