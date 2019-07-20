Предсказать цены на жилье в Украине практически невозможно - эксперт

Сегодняшние условия не дают возможность предсказывать себестоимость на жилье на первичном рынке.

Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

Читайте также: Цены на аренду жилья вырастут к августу

“Себестоимость квадратного метра на первичном рынке зависит от множества факторов. Во-первых, это стоимость земли, но этот фактор сегодня практически не влияет, так как многие застройщики либо купили землю ранее, либо арендовали ее ранее. Далее – себестоимость строительных материалов, которая напрямую зависит от коммуналки: газ, электричество. Чем дороже газ – тем дороже кирпич, бетон, арматура и так далее. Можно сказать, что это макроэкономический фактор, его очень сложно контролировать и прогнозировать”, – считает эксперт.

Кроме того, на себестоимость влияет минимальная заработная плата.

“Курс доллара. Было бы хорошо, если бы у нас стройматериалы производились на месте. Но приходится из-за границы привозить. Если это все суммировать, то можно сделать вывод, что контролировать себестоимость сегодня практически невозможно, и предсказать ее тоже. Если в развитых странах они могут на годы вперед предсказать рост или падение, у нас так не получится”, – считает эксперт.