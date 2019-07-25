Иностранные инвесторы построят Запорожскую ВЭС за $150 млн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская General Electric и люксембургская LongWing Energy получили кредит в размере $150 млн на строительство первой очереди Запорожской ВЭС.
Об этом сообщается в пресс-релизе компаний.
Читайте также: Солнечная электростанция начала действовать в Мелитополе
Комплекс расположится на территории Дивненского, Добровского, Дунаевского, Гирсовского, Надеждинского и Мордвиновского сельских советов в Приазовском и Мелитопольском районах Запорожской области.
Финансирование предоставляет «Корпорация зарубежных частных инвестиций» или OIPC — финансовое учреждение правительства США. Условия займа обсуждались с 2017 года, сейчас стороны достигли согласия и совершили транзакцию. Общую стоимость строительства в 2017 году оценивали в $560 млн.
$150 млн пойдут на строительство первой очереди ВЭС мощностью 98 МВт. В ней будет 27 турбин от GE Renewable Energy высотой 110 метров.
Их коммерческая эксплуатация начнется в 2020 году, а за год ВЭС должна производить до 330 МВт*ч и обеспечивать до 170 000 домохозяйств.
В будущем ВЭС планируют расширить до 500 МВт, что позволит питать уже 780 000 домов. Благодаря этому Запорожская ВЭС станет крупнейшим «ветряным» проектом с международными инвестициями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заработал за полгода более полумиллиардаПозавчера, 17:36 - 10474 17
Цены на картофель возрастут до 80% - экспертВчера, 02:19 - 11422 5
Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августеВчера, 06:00 - 11053 4
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 9549 3
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителямВчера, 04:09 - 30380 3
Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августеВчера, 06:00 - 11053 4
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 9549 3
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят большеВчера, 16:04 - 5488 1
Как получить международное водительское удостоверениеВчера, 14:08 - 3378
В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары - исследованиеВчера, 19:13 - 1165
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 610
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 873 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3633
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4125 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3708 6