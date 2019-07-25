Иностранные инвесторы построят Запорожскую ВЭС за $150 млн

Американская General Electric и люксембургская LongWing Energy получили кредит в размере $150 млн на строительство первой очереди Запорожской ВЭС.

Об этом сообщается в пресс-релизе компаний.

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Комплекс расположится на территории Дивненского, Добровского, Дунаевского, Гирсовского, Надеждинского и Мордвиновского сельских советов в Приазовском и Мелитопольском районах Запорожской области.

Финансирование предоставляет «Корпорация зарубежных частных инвестиций» или OIPC — финансовое учреждение правительства США. Условия займа обсуждались с 2017 года, сейчас стороны достигли согласия и совершили транзакцию. Общую стоимость строительства в 2017 году оценивали в $560 млн.

$150 млн пойдут на строительство первой очереди ВЭС мощностью 98 МВт. В ней будет 27 турбин от GE Renewable Energy высотой 110 метров.

Их коммерческая эксплуатация начнется в 2020 году, а за год ВЭС должна производить до 330 МВт*ч и обеспечивать до 170 000 домохозяйств.

В будущем ВЭС планируют расширить до 500 МВт, что позволит питать уже 780 000 домов. Благодаря этому Запорожская ВЭС станет крупнейшим «ветряным» проектом с международными инвестициями.