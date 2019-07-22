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Солнечная электростанция начала действовать в Мелитополе (фото)

Солнечная электростанция начала действовать в Мелитополе (фото)

Компания UDP Renewables ввела в эксплуатацию СЭС “Скифия-Солар-2” мощностью 33 МВт. Этот проект обошелся в 21,58 млн евро.

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СЭС “Скифия-Солар-2” занимает площадь 50 га и оборудована более 91 тыс. солнечных панелей, изготовленных компанией JA Solar. Станция будет производить почти 42 тыс. МВт-ч в год и будет подпитывать энергией 13 300 домохозяйств в Мелитополе и его окрестностях.

Как видно из названия, “Скифия-Солар-2” – это не первая разработка проекта “Скифия-Солар”, реализацию которого компания начала в 2018 году. Мощность двух очередей Скифии – 46 МВт, а общая сумма инвестиций в две станции – 31,68 млн евро.

Разработчики станции основной акцент делали на поддержку отечественного производителя, заключая сделки в первую очередь с украинскими производителями оборудования и услуг. В общем это все обошлось в 288,5 млн грн. Кроме того во время строительства и в ходе эксплуатации объекта было создано 315 рабочих мест.

По материалам Корреспондент.net
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