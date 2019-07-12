В Киевской области построят солнечную электростанцию

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В Киевской области норвежская компания Norsk Solar AS построит солнечную электростанцию мощностью 9 МВт, которая в течение следующих десятилетий обеспечит более 5 тысяч домохозяйств возобновляемой энергией.
Об этом сообщает пресс-служба Norsk Solar AS.
Отмечается, что Norsk Solar AS выступит главным инвестором новой электростанции. Софинансирует строительство Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО).
“Солнечная электростанция находится в с. Семиполки и будет построена на общей площади 12,6 га. Norsk Solar AS является главным инвестором новой электростанции и работает вместе со своими партнерами Pro-Energy LLC и Windforce Ltd”, – отмечается в сообщении.
Ожидается, что СЭС начнет поставлять энергию в электросети в конце 2019 года.
После введения в эксплуатацию СЭС будет ежегодно производить 11 тыс. МВт электроэнергии. Возобновляемая энергия обеспечит ежегодное сокращение выбросов около 8600 тонн СО2.
“По нашим оценкам, в течение следующих нескольких десятилетий она (солнечная электростанция – ред.) обеспечит более 5 тысяч домохозяйств возобновляемой энергией”, – отметил гендиректор Norsk Solar AS Ойвинд Вестердал.
Также в компании подчеркнули, что это первый проект строительства солнечной электростанции, который будет реализован Norsk Solar AS в Украине.
НЕФКО подписала кредитное соглашение на сумму 4,35 млн евро. Кроме того, совладельцы предоставят собственный капитал для реализации проекта общей суммой 4,35 млн евро.
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