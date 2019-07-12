0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

В Киевской области построят солнечную электростанцию

В Киевской области построят солнечную электростанцию

В Киевской области норвежская компания Norsk Solar AS построит солнечную электростанцию ​​мощностью 9 МВт, которая в течение следующих десятилетий обеспечит более 5 тысяч домохозяйств возобновляемой энергией.

Об этом сообщает пресс-служба Norsk Solar AS.

Отмечается, что Norsk Solar AS выступит главным инвестором новой электростанции. Софинансирует строительство Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО).

“Солнечная электростанция находится в с. Семиполки и будет построена на общей площади 12,6 га. Norsk Solar AS является главным инвестором новой электростанции и работает вместе со своими партнерами Pro-Energy LLC и Windforce Ltd”, – отмечается в сообщении.

Ожидается, что СЭС начнет поставлять энергию в электросети в конце 2019 года.

После введения в эксплуатацию СЭС будет ежегодно производить 11 тыс. МВт электроэнергии. Возобновляемая энергия обеспечит ежегодное сокращение выбросов около 8600 тонн СО2.

“По нашим оценкам, в течение следующих нескольких десятилетий она (солнечная электростанция – ред.) обеспечит более 5 тысяч домохозяйств возобновляемой энергией”, – отметил гендиректор Norsk Solar AS Ойвинд Вестердал.

Также в компании подчеркнули, что это первый проект строительства солнечной электростанции, который будет реализован Norsk Solar AS в Украине.

НЕФКО подписала кредитное соглашение на сумму 4,35 млн евро. Кроме того, совладельцы предоставят собственный капитал для реализации проекта общей суммой 4,35 млн евро.

Справка Finance.ua:

  • Владелец проекта и основной инвестор, Norsk Solar AS, входит в состав группы Norsk Vind, которая уже ввела в эксплуатацию подобные проекты по возобновляемой энергии общим объемом 860 МВт.
  • Это второй проект строительства электростанции для Norsk Solar AS, после того, как проект солнечной электростанции Gharo Solar 50 МВт в Пакистане достиг финансового закрытия в начале этого года.
По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.