Кредит от ЕС может провалиться из-за решения суда по тарифам "Укренерго" - эксперт

Решение Окружного админсуда Киева, приостановившее действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов компании “Укрэнерго”, может стать причиной отказа в предоставлении Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом написал эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

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“Ключевой интерес инвесторов в энергетике – “зеленая” энергетика. А в этом тарифе как раз и были заложены средства на расчеты с производителями “зеленой” электроэнергии. Поэтому, из-за решения суда теперь все расчеты на рынке с “зелеными” энергопроизводителями остановлены”, – написал Бузаров.

По мнению эксперта, это вызывает крайнюю обеспокоенность со стороны западных партнеров, и возможны их обращения в международные суды, что негативно скажется на имидже Украины.

Кроме того, он не исключает, что если ситуация не будет разрешена в правовом порядке, западные партнеры Украины могут ввести персональные санкции против судей или же отказаться от выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, запланированной в текущем году.