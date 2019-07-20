0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Кредит от ЕС может провалиться из-за решения суда по тарифам "Укренерго" - эксперт

Кредит от ЕС может провалиться из-за решения суда по тарифам "Укренерго" - эксперт

Решение Окружного админсуда Киева, приостановившее действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов компании “Укрэнерго”, может стать причиной отказа в предоставлении Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом написал эксперт по международным и правовым вопросам Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

Читайте также: Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки некоторых продуктов в ЕС

“Ключевой интерес инвесторов в энергетике – “зеленая” энергетика. А в этом тарифе как раз и были заложены средства на расчеты с производителями “зеленой” электроэнергии. Поэтому, из-за решения суда теперь все расчеты на рынке с “зелеными” энергопроизводителями остановлены”, – написал Бузаров.

По мнению эксперта, это вызывает крайнюю обеспокоенность со стороны западных партнеров, и возможны их обращения в международные суды, что негативно скажется на имидже Украины.

Кроме того, он не исключает, что если ситуация не будет разрешена в правовом порядке, западные партнеры Украины могут ввести персональные санкции против судей или же отказаться от выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, запланированной в текущем году.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.