ПриватБанк получил 2,5 млрд грн рефинансирования от Нацбанка

В течение июня 2019 года Национальный банк Украины выдал государственному ПриватБанку 2,5 миллиарда гривен кредитов рефинансирования.

Об этом свидетельствует отчетность банка.

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Так, по состоянию на 1 июля в отчетности ПриватБанка появилась графа «прочие кредиты, полученные от НБУ путем рефинансирования», в которой содержится задолженность на 2,5 миллиарда гривен. 1 июня этого долга у ПриватБанка не было.

Общая задолженность ПриватБанка перед Нацбанком сейчас составляет 8,63 миллиарда гривен.