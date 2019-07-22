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Минрегион персонализирует ответственность ГАСИ за нарушения в градостроительной деятельности

Минрегион персонализирует ответственность ГАСИ за нарушения в градостроительной деятельности

Минрегионстрой предлагает ввести персональную ответственность руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и ее территориальных подразделений за правонарушения в сфере градостроительной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Для решения этой проблемы Минрегион планирует провести полную «перезагрузку» деятельности ГАСИ и ее реформирование. План реформирования предусматривает:

  • внедрение эффективного е-кабинета заказчика;
  • модернизацию Единого реестра документов;
  • создание нового публичного портала, через который будут предоставляться е-услуги в сфере градостроительной деятельности;
  • внедрение е-взаимодействия с другими государственными электронными информационными ресурсами.

Также планируется разработка и внедрение информационной кампании ГАСИ по повышению уровня осведомленности граждан о предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности, совершенствовании получения административных услуг в сфере строительства и т.д.

По материалам Mind
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