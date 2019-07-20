Минрегион изменит нормы проектирования ресторанов и кафе (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минрегионстрой предлагает обновить классификацию объектов питания и установить нормы их проектирования в соответствии с современными.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального, развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.
Сегодня в Украине действует устаревшая классификация общепита, внедренная еще в советское время. В связи со стремительным развитием ресторанного бизнеса и появлением многих заведений разного формата, Минрегион предлагает обновить их классификацию и нормы строительства (ГСН).
Действующие ГСН при таких условиях недействительны и могут привести к нарушениям в обустройстве помещений, проведении коммуникаций, соблюдении санитарных требований, что отразится на безопасности, качестве приготовления блюд и здоровье посетителей.
Лев Парцхаладзе указал, что считает необходимым обновить ГСН в отношении заведений питания и полностью пересмотреть всю существующую типологию заведений питания, осовременить ее и определить требования к правильному обустройству.
“Сегодня в действующих нормах ГСН в отношении заведений питания содержатся только некоторые их разновидности. Однако совсем не определены такие современные учреждения как фаст-фуд, уличная еда (стритфуд), фудкорты, лаундж-бары, бургерные, кондитерские, пабы, суши-, детокс-, спорт- и smoky-бары и другие”, – пишет замминистра.
Кроме этого, в действующих нормах не урегулирован вопрос возможного изменения/переквалификации одной разновидности заведения в другое. Это также создает сложности и может провоцировать нарушения в обустройстве новых помещений.
Минрегион разработает новые актуальные нормы, которые урегулируют все проблемные вопросы, которые сегодня возникают у рестораторов при создании того или иного заведения, и будут максимально понятными и ориентированными на посетителей, их безопасность и комфорт. Поэтому сейчас министерство работает над обновлением норм командой – с экспертами и специалистами строительства, а также и самими рестораторами и общественностью.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинские врачи чаще уезжают работать за границуВчера, 08:12 - 1056 9
Запланированных в Офисе президента денег на ремонт дорог хватит только на треть работ - ОмелянВчера, 16:21 - 809 7
Стало известно, на когда запланированы переговоры с МВФВчера, 10:01 - 1283 4
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 20033 3
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефектаВчера, 23:04 - 252 2
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 29354 2
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 20033 3
📌 Сколько денег тратят украинцы на отдых летом? (опрос Finance.ua)Вчера, 14:13 - 3896 1
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 17:00 - 2578
Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара после выборовВчера, 21:01 - 2499
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Вчера, 15:10 - 220
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 2917
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3586 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2826 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2393