Минрегион изменит нормы проектирования ресторанов и кафе (инфографика)

Минрегионстрой предлагает обновить классификацию объектов питания и установить нормы их проектирования в соответствии с современными.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального, развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Сегодня в Украине действует устаревшая классификация общепита, внедренная еще в советское время. В связи со стремительным развитием ресторанного бизнеса и появлением многих заведений разного формата, Минрегион предлагает обновить их классификацию и нормы строительства (ГСН).

Действующие ГСН при таких условиях недействительны и могут привести к нарушениям в обустройстве помещений, проведении коммуникаций, соблюдении санитарных требований, что отразится на безопасности, качестве приготовления блюд и здоровье посетителей.

Лев Парцхаладзе указал, что считает необходимым обновить ГСН в отношении заведений питания и полностью пересмотреть всю существующую типологию заведений питания, осовременить ее и определить требования к правильному обустройству.

“Сегодня в действующих нормах ГСН в отношении заведений питания содержатся только некоторые их разновидности. Однако совсем не определены такие современные учреждения как фаст-фуд, уличная еда (стритфуд), фудкорты, лаундж-бары, бургерные, кондитерские, пабы, суши-, детокс-, спорт- и smoky-бары и другие”, – пишет замминистра.

Кроме этого, в действующих нормах не урегулирован вопрос возможного изменения/переквалификации одной разновидности заведения в другое. Это также создает сложности и может провоцировать нарушения в обустройстве новых помещений.

Минрегион разработает новые актуальные нормы, которые урегулируют все проблемные вопросы, которые сегодня возникают у рестораторов при создании того или иного заведения, и будут максимально понятными и ориентированными на посетителей, их безопасность и комфорт. Поэтому сейчас министерство работает над обновлением норм командой – с экспертами и специалистами строительства, а также и самими рестораторами и общественностью.