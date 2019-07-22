На Житомирщине построят солнечную электростанцию

На территории Житомирской области начали создавать солнечную электростанцию – Болоховский солар-парк. Его мощность составит 35 МВт.

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Болоховский солар-парк строят на одномостных трекерах. Отмечается, что он будет генерировать 28 МВт в год.

“Сейчас на площадке происходит разбивка и забивание свай – их будет до 20 тысяч и каждая станет опорой для системы крепления трекера. Длина “столов” составит от 28 до 85 метров”, – поделился планами технический директор компании “TeslaEnergo” Руслан Ярошевский.

Однако компания не намерена останавливаться на этом – ее главная цель – дотянуть количество электростанций в области до шести.

На данный момент компания “TeslaEnergo” имеет две солнечные электростанции на территории Житомирщины – Ганьскую и Иршанскую СЭС.