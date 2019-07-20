В "Нафтогазе" подсчитали эффект изменений в отношениях с "Газпромом"

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Положительный эффект от изменений в отношениях с российским “Газпромом” для Украины достиг более 56,7 миллиарда долларов.
Об этом сообщил исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.
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“Изменения в отношениях с Газпромом, положительный эффект от которых для Украины уже составил более 56,7 млрд долларов. Это и Стокгольмский арбитраж, и налаживание поставок газа из Европы, когда Газпром прервал свои поставки, и создание конкурентного оптового рынка газа, и приближение стандартов корпоративного управления к европейским стандартам в 2014-2018 годах”, – написал Витренко.
Добавим, “Нафтогаз” пытается принудительно взыскать с “Газпрома” 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража.
28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу “Нафтогаза” в споре с “Газпромом” по контракту на транзит газа. Суд подтвердил нарушение “Газпромом” обязательств по объемам транзита, которые, согласно действующему контракту, составляют 110 млрд куб. м в год, и присудил компенсацию в 4,63 млрд долл. Арбитражное решение подтвердило юридические обязательства “Газпрома” по поставкам по транзитному контракту. Объем транзита сохраняется до истечения срока действия контракта 31 декабря 2019 года.
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