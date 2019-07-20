0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 202 0

В "Нафтогазе" подсчитали эффект изменений в отношениях с "Газпромом"

В "Нафтогазе" подсчитали эффект изменений в отношениях с "Газпромом"

Положительный эффект от изменений в отношениях с российским “Газпромом” для Украины достиг более 56,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщил исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

Читайте также: Нафтогаз представил новую стратегию добычи газа

“Изменения в отношениях с Газпромом, положительный эффект от которых для Украины уже составил более 56,7 млрд долларов. Это и Стокгольмский арбитраж, и налаживание поставок газа из Европы, когда Газпром прервал свои поставки, и создание конкурентного оптового рынка газа, и приближение стандартов корпоративного управления к европейским стандартам в 2014-2018 годах”, – написал Витренко.

Добавим, “Нафтогаз” пытается принудительно взыскать с “Газпрома” 2,6 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу “Нафтогаза” в споре с “Газпромом” по контракту на транзит газа. Суд подтвердил нарушение “Газпромом” обязательств по объемам транзита, которые, согласно действующему контракту, составляют 110 млрд куб. м в год, и присудил компенсацию в 4,63 млрд долл. Арбитражное решение подтвердило юридические обязательства “Газпрома” по поставкам по транзитному контракту. Объем транзита сохраняется до истечения срока действия контракта 31 декабря 2019 года.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.