Эксперт рассказала о вреде субсидий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Большое число социальных выплат поддерживает потребительское отношение украинцев к государству.
Об этом рассказала в интервью сайту “Сегодня” Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.
Читайте также: В Украине увеличилось количество получателей субсидий
“Все эти субсидии и социальные выплаты поддерживают потребительские настроения среди украинского населения, которое думает, что государство должно постоянно что-то давать человеку, а не он сам должен работать, зарабатывать для обеспечения жизни своей семьи и еще платить налоги и единый социальный взнос”, – сказала Купец.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг приводят к тому, что многие трудоспособные украинцы теряют мотивацию активно искать работу, считает экономист.
“Особенно это касается вопроса субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые часто получают далеко не бедные домохозяйства или же домохозяйства, которые состоят из трудоспособных людей. Это просто злоупотребление выплатами от государства: если дается, почему бы не взять. При этом исчезает мотивация активно искать работу и работать официально”, – отметила эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года (инфографика)Вчера, 15:02 - 2048 11
В МВФ рассказали, когда миссия фонда вернется в УкраинуВчера, 10:02 - 842 8
НБУ будет реализовывать наборы из разменных и оборотных монет (фото)Вчера, 13:10 - 889 7
Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новомуВчера, 14:15 - 8546 6
Грузинская валюта лари рекордно обесцениласьВчера, 15:36 - 2106 5
У Зеленского прокомментировали возможное подорожание дизтоплива (инфографика)Вчера, 12:32 - 8975 3
Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новомуВчера, 14:15 - 8546 6
Межбанк: продолжится ли дальнейшее укрепление гривны?Вчера, 11:26 - 2396 1
Грузинская валюта лари рекордно обесцениласьВчера, 15:36 - 2106 5
Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года (инфографика)Вчера, 15:02 - 2048 11
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонокПозавчера, 16:10 - 429
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 759 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3519
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3990 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3497 6