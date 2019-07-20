Эксперт рассказала о вреде субсидий

Большое число социальных выплат поддерживает потребительское отношение украинцев к государству.

Об этом рассказала в интервью сайту “Сегодня” Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

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“Все эти субсидии и социальные выплаты поддерживают потребительские настроения среди украинского населения, которое думает, что государство должно постоянно что-то давать человеку, а не он сам должен работать, зарабатывать для обеспечения жизни своей семьи и еще платить налоги и единый социальный взнос”, – сказала Купец.

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг приводят к тому, что многие трудоспособные украинцы теряют мотивацию активно искать работу, считает экономист.

“Особенно это касается вопроса субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые часто получают далеко не бедные домохозяйства или же домохозяйства, которые состоят из трудоспособных людей. Это просто злоупотребление выплатами от государства: если дается, почему бы не взять. При этом исчезает мотивация активно искать работу и работать официально”, – отметила эксперт.