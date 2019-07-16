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В Украине увеличилось количество получателей субсидий

В Украине увеличилось количество получателей субсидий

В июне этого года 2061,1 тыс. украинских домохозяйств получили субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным ведомства:

  • Размер субсидии увеличился на 15,6% по сравнению с июнем 2018 года.
  • Средний размер субсидии в июне составлял 116,4 грн.

В январе-июне 2019 года

  • 2339,8 тыс. домохозяйств обратились за выплатами, что меньше на 38,2%, чем за аналогичный период прошлого года.
  • 2803,3 тыс. домохозяйств были назначены субсидии.

Напомним, средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.

По материалам Finance.UA
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