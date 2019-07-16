В Украине увеличилось количество получателей субсидий

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В июне этого года 2061,1 тыс. украинских домохозяйств получили субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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По данным ведомства:
В январе-июне 2019 года
Напомним, средний размер назначенной субсидии на одну семью в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года уменьшился на 45,5% – до 91,8 гривны.
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