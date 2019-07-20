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Глава Lufthansa заявил, что продавать авиабилеты дешевле, чем 10 евро, «безответственно»

Глава Lufthansa заявил, что продавать авиабилеты дешевле, чем 10 евро, «безответственно»

Глава крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa Карстен Шпор заявил, что продажа авиабилетов по ценам ниже 10 евро – «безответственна с политической и экономической точки зрения».

Об этом Шпор сообщил в интервью одному из немецких изданий, передает Bloomberg.

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«Некоторые наши конкуренты работают с ценами на рейс ниже, чем 10 евро. Это экономически, экологически и политически безответственно», – сообщил Шпор.

По его словам, рост лоукостеров провоцирует появление искусственного спроса клиентов. Также такие авиакомпании «забивают» воздушное пространство.

Также Шпор отметил, что развитие большого количества авиакомпаний вредно для окружающей среды.

По материалам hromadske.tv
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