Глава Lufthansa заявил, что продавать авиабилеты дешевле, чем 10 евро, «безответственно»

Глава крупнейшей авиакомпании Германии Lufthansa Карстен Шпор заявил, что продажа авиабилетов по ценам ниже 10 евро – «безответственна с политической и экономической точки зрения».

Об этом Шпор сообщил в интервью одному из немецких изданий, передает Bloomberg.

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«Некоторые наши конкуренты работают с ценами на рейс ниже, чем 10 евро. Это экономически, экологически и политически безответственно», – сообщил Шпор.

По его словам, рост лоукостеров провоцирует появление искусственного спроса клиентов. Также такие авиакомпании «забивают» воздушное пространство.

Также Шпор отметил, что развитие большого количества авиакомпаний вредно для окружающей среды.