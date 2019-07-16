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Jonika будет летать из Львова в Афины

Jonika будет летать из Львова в Афины

Авиакомпания Jonika (Украина) открыла рейс “Львов – Афины (Греция)”.

Когда начнут летать – с 21 июля.

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Рейсы будут совершаться – 1 раз в неделю, по воскресениям.

Из Афин самолет будет вылетать в 12:50 по местному времени и приземляться во Львове в 15:20.

Обратно самолет будет вылетать в 16:10 и прибывать в столицу Греции в 18:40 по местному времени.

Стоимость билетов – от 119 евро.

Что входит в стоимость – перевоз 25 кг багажа плюс питание на борту.

Авиакомпания владеет двумя самолетами Boeing 737.

Справка Finance.ua

  • Компания была зарегистрирована в 2016 году.
  • Основной аэропорт базирования – Киев (Жуляны).
По материалам Finance.UA
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