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Polaris анонсировала машину-луноход (фото)

Polaris анонсировала машину-луноход (фото)

В честь 50-летия высадки человека на Луну компания Polaris построила реплику Lunar Roving Vehicle (LRV), который использовали в программе “Аполлон” в 1971-72 годах.

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Автомобиль собран из компонентов серийных багги, мотовездеходов и трициклов и полностью функционален.

Реплику лунного ровера сотрудники Polaris Industries построили в сотрудничестве с Ракетно-космическим центром, расположенным в Хантсвилле, штат Алабама. За основу электрокара взято модернизированное шасси от багги RZR, на которое навесили компоненты, позаимствованные у других продуктов фирмы — от светотехники с мотоциклов Indian до электронных тормозов от тактических военных мотовездеходов.

Крылья ровера изготовлены из стекловолокна. При этом использовались оригинальные отливочные формы 50-летней давности. Машину оборудовали полноуправляемым шасси и электрический силовой установкой, параметры которой пока не разглашаются. В компании указывают, что реплика получилась быстрее оригинала.


Фото: avtodream.org

Главным подрядчиком проекта оригинального Lunar Roving Vehicle (LRV) была фирма Delco — подразделение General Motors, специализирующееся на электронных компонентах. LRV оснащался четырьмя электромоторами суммарной мощностью в одну лошадиную силу и мог проезжать на одной зарядке до 92 километров.

По материалам Корреспондент.net
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