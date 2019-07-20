0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

В космос за $59 млн: В 2020 году на МКС снова отправят туристов

В космос за $59 млн: В 2020 году на МКС снова отправят туристов

SpaceX и Boeing совершат три полета с туристами на Международную космическую станцию в 2020-2021 годах.

В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX, Starliner — компанией Boeing. В начале июня NASA сообщило, что с 2020 года космические туристы смогут дважды в год отправляться на американских пилотируемых кораблях на МКС. Финансовый директор NASA Джефф Девит отмечал, что месячный полет на МКС обойдется туристу более чем в $59 млн.

В материалах говорится, что полеты американских кораблей с туристами на МКС длительностью около месяца запланированы в октябре 2020 года, марте и августе 2021 года. Каждый корабль сможет доставлять на станцию до трех туристов, пишет РИА Новости.

Ранее компания Bigelow Aerospace объявила, что собирается отправить на МКС 16 туристов на четырех кораблях Crew Dragon. Компания сообщила, что уже сделала значительные взносы для обеспечения такой возможности. Bigelow Aerospace предлагает туристам за $52 млн провести на станции один-два месяца.

Кроме того, сообщалось, что компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях Союз.

В 2001—2009 годах на Союзах по контрактам с компанией Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды летал американец Чарльз Симони. За 10-суточный полет на Союзе на МКС с туристов в разные годы просили от $25 млн до $50 млн.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.