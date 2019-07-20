В космос за $59 млн: В 2020 году на МКС снова отправят туристов

SpaceX и Boeing совершат три полета с туристами на Международную космическую станцию в 2020-2021 годах.

В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX, Starliner — компанией Boeing. В начале июня NASA сообщило, что с 2020 года космические туристы смогут дважды в год отправляться на американских пилотируемых кораблях на МКС. Финансовый директор NASA Джефф Девит отмечал, что месячный полет на МКС обойдется туристу более чем в $59 млн.

В материалах говорится, что полеты американских кораблей с туристами на МКС длительностью около месяца запланированы в октябре 2020 года, марте и августе 2021 года. Каждый корабль сможет доставлять на станцию до трех туристов, пишет РИА Новости.

Ранее компания Bigelow Aerospace объявила, что собирается отправить на МКС 16 туристов на четырех кораблях Crew Dragon. Компания сообщила, что уже сделала значительные взносы для обеспечения такой возможности. Bigelow Aerospace предлагает туристам за $52 млн провести на станции один-два месяца.

Кроме того, сообщалось, что компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях Союз.

В 2001—2009 годах на Союзах по контрактам с компанией Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды летал американец Чарльз Симони. За 10-суточный полет на Союзе на МКС с туристов в разные годы просили от $25 млн до $50 млн.