ГФРР профинансирует строительство 130 спортивных объектов

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В рамках финансирования из Государственного фонда регионального развития в областях Украины продолжают реализовывать важные инфраструктурные проекты.
Главным распорядителем средств является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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Поэтому Минрегионом уже одобрено финансирование 131 проекта по созданию важной спортивной инфраструктуры на сумму почти 1,3 млрд грн.
“131 спортивный объект будет профинансирован в этом году в областях Украины из Государственного фонда регионального развития. Это строительство, реконструкция или капремонт стадионов, дворцов спорта, бассейнов и других спортивных площадок”, – сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
В разрезе регионов это 4 проекта в Винницкой, 1 проект в Волынской, 5 – в Днепропетровской, 11 – в Донецкой, 6 – в Житомирской, 8 – в Закарпатской, 5 – в Запорожской, 9 – в Ивано-Франковской, 3 – в Киевской, 1 – в Кировоградской, 8 – в Луганской, 8 – во Львовской, 1 – в Николаевской, 2 – в Одесской, 3 – в Полтавской, 4 – в Ровенской, 8 – в Сумской, 7 – в Тернопольской, 5 – в Харьковской, 10 – в Херсонской, 9 – в Хмельницкой, 3 – в Черкасской, 5 – в Черновицкой, 4 – в Черниговской областях и 1 городе Киев.
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