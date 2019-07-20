0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

ГФРР профинансирует строительство 130 спортивных объектов

ГФРР профинансирует строительство 130 спортивных объектов

В рамках финансирования из Государственного фонда регионального развития в областях Украины продолжают реализовывать важные инфраструктурные проекты.

Главным распорядителем средств является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Читайте также: Парцхаладзе предлагает изменить генпланы городов и ввести голубые линии

Поэтому Минрегионом уже одобрено финансирование 131 проекта по созданию важной спортивной инфраструктуры на сумму почти 1,3 млрд грн.

“131 спортивный объект будет профинансирован в этом году в областях Украины из Государственного фонда регионального развития. Это строительство, реконструкция или капремонт стадионов, дворцов спорта, бассейнов и других спортивных площадок”, – сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В разрезе регионов это 4 проекта в Винницкой, 1 проект в Волынской, 5 – в Днепропетровской, 11 – в Донецкой, 6 – в Житомирской, 8 – в Закарпатской, 5 – в Запорожской, 9 – в Ивано-Франковской, 3 – в Киевской, 1 – в Кировоградской, 8 – в Луганской, 8 – во Львовской, 1 – в Николаевской, 2 – в Одесской, 3 – в Полтавской, 4 – в Ровенской, 8 – в Сумской, 7 – в Тернопольской, 5 – в Харьковской, 10 – в Херсонской, 9 – в Хмельницкой, 3 – в Черкасской, 5 – в Черновицкой, 4 – в Черниговской областях и 1 городе Киев.

По материалам Урядовий портал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.