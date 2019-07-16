"Харьковрегионгаз" оштрафован на 3 миллиона за завышенные цены для населения

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Антимонопольный комитет оштрафовал ООО “Харьковрегионгаз” за реализацию сжиженного газа в баллонах для населения Харьковской области по завышенным ценам в 2015-2018 годах.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
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“По результатам рассмотрения дела Временная административная коллегия АМКУ установила, что ООО “Харьковрегионгаз” в течение декабря 2015 года, 2016-2018 годов, занимая монопольное положение на соответствующем рынке, включало завышенные эксплуатационные расходы в цену реализации сжиженного газа для населения Харьковской области”, – говорится в сообщении.
Такие действия предприятия привели к установлению завышенных цен реализации одного баллона сжиженного газа, “которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке”, отметили в АМКУ.
За это нарушение предприятие оштрафовано на 3 миллиона гривень и обязано прекратить нарушение, резюмировали в АМКУ.
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