УЗ хочет повысить штрафы за безбилетный проезд в электричке

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Железнодорожники готовят к подаче в парламент комплекс мер, которые позволят повысить уровень оплаты проезда в пригородных поездах.
Среди них повышение штрафов с нынешних 110 грн до 3000 грн, рассказал в интервью ЦТС глава филиала УЗ “Юго-Западная железная дорога” Роман Веприцкий.
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“Мы готовим соответствующие предложения в Верховную Раду. Хотим повысить штрафы с текущих 110 грн до 3000 грн. Кроме того, хотим внести изменения в положение о штрафах. Сейчас все деньги получает местная власть, на чьей территории был выписан протокол об административном правонарушении. Мы хотим, чтобы часть получала местная власть, а часть – УЗ. Оплата пойдет на инфраструктуру. Думаем, что это будет справедливо”, – отметил он.
Кроме того, по словам Веприцкого, железной дороге необходимо позаботиться о турникетах, ограждениях и зонах ожидания внутри станций.
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