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Новая концепция соцподдержки: как будет работать программа Е-social

Новая концепция соцподдержки: как будет работать программа Е-social

Власти готовятся к запуску новой системы господдержки граждан E-social. В Минсоцполитики рассказали про запуск новой системы господдержки граждан E-social и как он отразится на получателях соцпомощи.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир в интервью порталу UBR.ua.

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Шамбир заверил, что для получателей государственной поддержки не будет тотальных перемен. Определенные трансформации получат лишь сервисные функции.

Украинцам не нужно будет лично присутствовать во время подачи документов – теперь для этого будет механизм E-social с электронной подачей документов, электронной цифровой подписью и е-кабинетом.

Замминистра отметил, что с октября 2020 все данные получателей перейдут в новую систему. В систему перенесут все социальные выплаты, кроме страховых. Более того, E-social будет интегрировать с другими смежными структурами: фискальной службой, системами Пенсионного фонда, Миграционной службы и всеми системами, которые имеют отношение к получению социальных услуг.

По материалам УБР
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