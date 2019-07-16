Маркарова объяснила важность разблокирования большой приватизации

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Министерство финансов видит в большой приватизации источник финансирования, который бы уменьшил необходимость заимствовать средства. Из-за этого, необходимо будет разблокировать этот процесс во второй половине 2019 года.
Об этом на своей странице в сети Facebook написала руководитель Минфина Оксана Маркарова.
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“Минфин успешно реализует Среднесрочную стратегию по управлению долгом и, несмотря на паузы в прошлом в сотрудничестве с МВФ, год двух выборов, сомнительные судебные решения, как, например, по незаконному обогащению и множеству других, которые увеличивали риски и, соответственно, тоже увеличивали стоимость заимствований, Минфин увеличивает срок заимствований, снижая стоимость и снижая долг как процент к ВВП, что является следствием ответственной бюджетной и фискальной политики”, — написала Маркарова.
Так, по словам министра, “большая приватизация — не только инструмент для преодоления коррупции в госкомпаниях и нахождения для них эффективного владельца, но и источник финансирования, которое уменьшает необходимость заимствовать на эту сумму и уменьшает средства, необходимые для обслуживания”.
Руководитель Минфина напомнила, что бюджетная роспись, составленная в январе согласно Государственному бюджету на 2019 года, предусматривает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, тогда как факт выполнения на сегодня — 0,3 млрд грн. Из-за этого, по словам Маркаровой, все мероприятия во второй половине года должны быть направлены на разблокирование большой приватизации и организацию “прозрачных и публичных конкурсов на все активы”.
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