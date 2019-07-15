Смолий прогнозирует рост ВВП Украины в 2020

Национальный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%.

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

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Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%.

“Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств – заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будут оказывать инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами”, – сказал он.

По данным НБУ, сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Рреальний валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз по росту экономики в 2019 году до 2,5% еще в июле 2018 года, после чего сохранял этот прогноз неизменным.