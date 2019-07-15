Смолий прогнозирует рост ВВП Украины в 2020

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%.
Об этом сегодня на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.
Читайте также: Национальный банк снизил учетную ставку
Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%.
“Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств – заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будут оказывать инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами”, – сказал он.
По данным НБУ, сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.
Рреальний валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.
Напомним, НБУ ухудшил прогноз по росту экономики в 2019 году до 2,5% еще в июле 2018 года, после чего сохранял этот прогноз неизменным.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко остался должен 121 млн гривен за "стеклянный мост"10 ч. назад - 1205 15
Зеленский обещает найти способы снизить тарифы4 ч. назад - 612 4
У Зеленского сообщили, какие дороги в Николаевской области отремонтируют в первую очередь9 ч. назад - 508 2
Как обслуживаться в частной клинике бесплатно (карта)12 ч. назад - 3075 2
В Мариуполь планируют запустить дополнительный поездВчера, 15:33 - 367 2
Xiaomi назвала свой самый дорогой смартфон15 ч. назад - 5063
Британцы представили самый мощный электромобиль в мире18 ч. назад - 3516
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.4 ч. назад - 3096 1
Как обслуживаться в частной клинике бесплатно (карта)12 ч. назад - 3075 2
«Большой мобильной тройке» дали месяц на отказ от 28-дневной тарификацииВчера, 20:20 - 1917 2
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)Позавчера, 15:10 - 2928 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 1862 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1806
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 1965
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 4162