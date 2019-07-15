0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Смолий прогнозирует рост ВВП Украины в 2020

Смолий прогнозирует рост ВВП Украины в 2020

Национальный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%.

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Читайте также: Национальный банк снизил учетную ставку

Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%.

“Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств – заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы. Также весомую поддержку экономике будут оказывать инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами”, – сказал он.

По данным НБУ, сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов.

Рреальний валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз по росту экономики в 2019 году до 2,5% еще в июле 2018 года, после чего сохранял этот прогноз неизменным.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.