Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет — эксперт

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Долговая нагрузка на экономику Украины не сокращается, как заявляют правительство и НБУ, а растет.
Об этом заявляет Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.
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“Кажется, что, действительно, отношение государственного долга к ВВП не растет: с 62% в 2018 г. оно упало до 61% в 2019 г. Но на самом деле это не так. Дело в том, что долги для Украины становятся все более дорогими. Украина замещает дешевые (под 2-3%) долги от МВФ и Всемирного банка дорогими! Чего стоят только заимствования прошлого года на 2 млрд долл. под более 9%! Ни одна страна мира не платит таких высоких процентов. Но Минфин и НБУ пошли еще дальше: в последние годы хитом сезона стали ОВГЗ, которые благодаря высокой ставке рефинансирования НБУ позволяют зарабатывать 17,5–19%, а в условиях ревальвации гривны — это почти 20% в валюте! Кто эти баловни судьбы в самой бедной стране Европы? Это международные спекулянты, украинские коррупционеры и украинские банки, в структуре чистых активов которых на ОВГЗ приходится 30% (становится понятным, почему они не кредитуют экономику)”, – отмечает Савченко.
По словам эксперта, Украина из бюджета выплатила за государственными долгами в 2018 г. 305 млрд грн, а в этом году заплатит более трети бюджета страны — 417 млрд грн. В процентах к ВВП в 2018 г. выплаты и обслуживание государственного долга составили 9,2%, а в 2019-м — 10,6%. То есть долговая нагрузка на Украину не падает, а угрожающе растет.
“Как экономист я утверждаю, что такой рост расходов на обслуживание долгов является очень опасным. Еще год такой непрофессиональной финансовой политики, и это уже по сути финансовая пирамида, которая может рухнуть”, – считает Савченко.
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