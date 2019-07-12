Украина наращивает дефицит внешней торговли

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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2019 года составило 2,634 миллиарда долларов, увеличившись на 27,4% по сравнению с январем-маем 2018 года.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
Экспорт товаров из Украины за указанный период вырос на 7,4% – до 20,895 млрд долларов, тогда как импорт – на 9,3% до 23,529 миллиарда долларов.
Госстат уточняет, что в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 5,4% – до 4,368 млрд долларов, тогда как импорт – на 4,3%, до 5,257 млрд долларов.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае также было негативным и составило 890 млн долларов, что на 1,1% выше показателя предыдущего месяца.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-мае 2018 года – 0,9).
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