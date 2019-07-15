Украинской экономике не выгодно выходить "из тени": мнение экспертов

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В Украине уровень теневой экономики составляет не 30%, а около 50%.
Об этом заявил финансовый эксперт Алексей Кущ.
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“Показатель теневой экономики, который определяет Минэкономразвития, не является адекватным. По их данным, за последние годы теневая экономика в Украине снизилась с 40% до 30%. На самом деле уровень теневой экономики намного больше. Взять, например, рынок тенизации оплаты труда, сферу торговли”, – объясняет Кущ, пишет Сегодня.
По его словам, ежегодно теневая экономика падает на 3%. В то же время ВВП страны растет меньшими темпами, кроме 2018-го.
“Получается, что реальный рост ВВП происходит исключительно за счет детинизации. Сама экономика вообще не растет и даже падает? Это совершенно противоречивые цифры”, – отметил Алексей Кущ.
По словам заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, на самом деле доходы украинцев растут, повышается уровень потребления.
“Если экономика растет, а уровень тенизации уменьшается, то мы понимаем, что экономика реально не растет, а просто происходит переток из теневого сектора в “белый”. Но у нас действительно экономика растет. То есть теневая экономика также получает дополнительный импульс. Так, происходит ограничения контрабанды, включаются новые методы контроля, но какой фактор больше срабатывает – на плюс или на минус – я бы не взялся говорить”, – пояснил эксперт.
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