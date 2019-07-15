Лоукост Ernest Airlines временно сделал провоз багажа бесплатным на всех своих рейсах, включая украинские направления. Акция продлится с 17 по 19 июля 2019 года и касается перелетов, которые будут выполняться в период с 15 августа 2019 года по 28 марта 2020 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Под акцию попадают рейсы, которые будут выполняться в период с 15 августа 2019 года по 28 марта 2020 года.

Как получить право на бесплатный провоз багажа:

во время оформления авиабилета добавить услугу провоза багажа в 20 кг по цене 0 евро.

если такую услугу не добавить, то стоимость услуги будет стандартная.

Бесплатная норма перевозки ручной клади на рейсах Ernest Airlines:

составляет 10 кг.

есть возможность взять с собой только один предмет, габариты которого не превышают 55х35х25 см.

Авиакомпания летает в киевский аэропорт Жуляны из Бергамо, Болоньи, Рима, Неаполя, Милана и Генуи, во Львов из Бергамо, Рима, Неаполя и Венеции, из Харькова в Милан и Рим, из Одессы в Рим.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 49 евро.