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Ernest Airlines временно сделал провоз багажа бесплатным

Ernest Airlines временно сделал провоз багажа бесплатным

Лоукост Ernest Airlines временно сделал провоз багажа бесплатным на всех своих рейсах, включая украинские направления. Акция продлится с 17 по 19 июля 2019 года и касается перелетов, которые будут выполняться в период с 15 августа 2019 года по 28 марта 2020 года.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Под акцию попадают рейсы, которые будут выполняться в период с 15 августа 2019 года по 28 марта 2020 года.

Как получить право на бесплатный провоз багажа:

  • во время оформления авиабилета добавить услугу провоза багажа в 20 кг по цене 0 евро.
  • если такую услугу не добавить, то стоимость услуги будет стандартная.

Бесплатная норма перевозки ручной клади на рейсах Ernest Airlines:

  • составляет 10 кг.
  • есть возможность взять с собой только один предмет, габариты которого не превышают 55х35х25 см.

Авиакомпания летает в киевский аэропорт Жуляны из Бергамо, Болоньи, Рима, Неаполя, Милана и Генуи, во Львов из Бергамо, Рима, Неаполя и Венеции, из Харькова в Милан и Рим, из Одессы в Рим.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 49 евро.

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По материалам Finance.UA
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