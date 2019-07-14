Ryanair ввел специальные цены на рейсы, которые были отменены лоукостом Wizz Air

Лоукост Wizz Air объявил о корректировке графика расписания рейсов из Киева по 17 направлениям. Рейсы отменили в период с 3 по 20 августа.

Рейсы из Киева, которые будут отменены, можно посмотреть по ссылке.

Чтобы помочь пассажирам, которым отменили рейсы Wizz Air, бюджетная авиакомпания Ryanair ввела специальные цены на авиабилеты из Киева.

Стоимость билетов в одну сторону – от 24,99 евро.

*Перелеты будут выполняться из Киева в Берлин, Братиславу, Краков и Варшаву.

Возможность бронирования билетов по специальной цене действует до 19 июля включительно.