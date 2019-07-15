В Украине вводятся таможенные декларации отдельных типов

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое предусматривает введение таможенных деклараций отдельных типов. Их будут применять для декларирования транзита иностранных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Как отмечается, это касается иностранных товаров, перемещаемых предприятиями между Европейским Союзом, странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли, отдельными странами-членами Конвенции о процедуре общего транзита и Украины транзитом, в том числе внутренним, автомобильным транспортом без перегрузки на другие виды транспорта, и в отношении которых не установлена обязанность по обеспечению уплаты таможенных платежей.

“В том числе товаров перемещаемых внутренним транзитом, автомобильным транспортом без перегрузки на другие виды транспорта, и в отношении которых не установлены обязанности по обеспечению уплаты таможенных платежей”, – говориться в сообщении.

Кроме этого, постановление обеспечит тестовое использование NCTS (систему обмена данными о транзите) на украинских таможнях для выполнения таможенных формальностей и для отдельных типов таможенных деклараций.