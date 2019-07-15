Стало известно, сколько выплатили матерям-одиночкам в Украине за пять лет

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Помощь на детей, которую выплатили одиноким матерям в Украине в течение пяти лет, составила 23 млрд грн.
Об этом сообщает управление государственной социальной помощи Министерства социальной политики.
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Указанная сумма была выплачена с 2014 по 2018 годы.
С 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум и социальные выплаты, в частности, максимальный размер пособия одиноким матерям: для детей до шести лет он составил 1699 грн; от шести до 18 лет – 2118 грн; от 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузе) – 2007 грн.
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