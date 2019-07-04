В Украине введут систему е-малыш: что это даст

В Украине введут систему е-малыш. Кабмин одобрил пилотный проект “Е-малышка”.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

Что это даст – возможность обеспечить родителей новорожденных 10 услугами по регистрации онлайн.

Срок введения – с 1 января 2020 года

Какие услуги предлагают:

государственная регистрация рождения ребенка,

регистрация места проживания ребенка,

внесение сведений о ребенке в реестр пациентов,

регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков,

назначение государственной помощи при рождении ребенка,

выдача удостоверений многодетным родителям и назначение помощи детям, воспитывающимся в таких семьях.

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Для получения услуг необходимо будет подать заявление онлайн, или в любом центре предоставления админуслуг по всей территории страны.