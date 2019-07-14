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«Большой мобильной тройке» дали месяц на отказ от 28-дневной тарификации

«Большой мобильной тройке» дали месяц на отказ от 28-дневной тарификации

Антимонопольный комитет в очередной раз рекомендовал мобильным операторам в Украине изменить расчетный период и отказаться от 28-дневной тарификации.

Такое решение ведомство опубликовало на своем сайте 16 июля 2019 года. Однако письма, направленные «Киевстару», Vodafone и lifecell, датированы 4 июля.

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Согласно выводам антимонопольщиков, установка 4-недельного расчетного периода нарушает статью 1 о защите от недобросовестной конкуренции. То есть потребители лишены возможности сопоставлять цены в разных тарифных планах с разными расчетными периодами.

АМКУ обратился к операторам второго эшелона с вопросом, были ли у них или есть тарифы с 4-недельной тарификацией. Все три компании – «Телесистемы Украины» (PEOPLEnet), «ТриМоб» и «Интернациональные телекоммуникации» – ответили негативно.

По материалам УБР
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